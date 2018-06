Sondage: La CAQ majoritaire, le PQ en déroute

François Legault serait à la tête d’un gouvernement caquiste majoritaire si des élections avaient lieu aujourd’hui. Le Parti québécois est en déroute.

La Coalition avenir Québec, qui continue sur sa lancée, est en avance dans presque toutes les régions du Québec, révèle un sondage LCN/Léger réalisé auprès de 3234 personnes. Seule deux forteresses libérales tiennent encore: Montréal et l’Outaouais.

Les caquistes bénéficient de 37% de l’appui populaire, une hausse de deux points depuis le mois dernier. L’écart de neuf points est toutefois stable avec le Parti libéral (28%), qui a aussi connu une légère augmentation dans les intentions de vote depuis la mi-mai. L’appui aux péquistes continue de dégringoler (19%).

«La notion de changement est forte, elle a frappé en Ontario (avec l’élection du conservateur Doug Ford), elle frappe encore au Québec, analyse le sondeur Jean-Marc Léger. Il y a une majorité claire pour la CAQ, il y a une volonté de sortir le gouvernement».

Si l’Ouest de Montréal est encore peinte en rouge, l’Est de la Métropole laisse présager une lutte à quatre. Les troupes de François Legault dominent dans la banlieue montréalaise et l’Estrie. Traditionnellement sympathiques aux libéraux, les électeurs de l’Outaouais ne semblent pas sourds eux non plus aux sirènes de la CAQ (29%), qui talonne le PLQ (30%).

Les troupes de François Legault sont en pole position à Québec et dans Chaudière-Appalaches, mais également en Mauricie/Centre-du-Québec.

Une mauvaise nouvelle pour Jean-François Lisée, les caquistes percent également en région. Les citoyens de l’Abitibi, du Saguenay, de la Côte-Nord, et dans une moindre mesure de la Gaspésie, sont séduits par la CAQ.

«S’il y avait une soirée électorale aujourd’hui, c’est la razzia, c’est comme l’eau qui monte, quand elle monte, elle monte partout», constate Jean-Marc Léger.

Même François Legault voit sa cote d’amour gonfler. À moins de quatre mois du scrutin, 31% des Québécois estiment qu’il est le chef de parti qui ferait le meilleur premier ministre.

Selon le patron de la firme de sondage, le grand perdant, c’est le PQ. «C’est désastreux», insiste-t-il. À 19% dans les intentions de vote, le parti risque même de ne pas récolter assez de sièges pour être reconnu comme un parti politique à l’Assemblée nationale.

Si la nomination en début d’année de la députée Véronique Hivon comme vice-cheffe avait fait bouger un peu l’aiguille et donné un peu d’espoir aux souverainistes, force est de constater que l’effet s’est estompé.

En baisse de trois points depuis un mois, le PQ atteint à nouveau le plus bas score de son histoire. Et avec un maigre 7% d’indécis, le coup de sonde démontre qu’une grande partie des Québécois ont déjà arrêté leur choix.