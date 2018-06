Le Carrefour international de théâtre marqué par le G7

Un impact qui s’est traduit par un taux d’occupation de 79 %, comparativement aux 85 % et 84 %, atteints lors des années 2016 et 2017.

« Les gens du Grand Théâtre ont démontré une ouverture à ne pas nous abandonner complètement avec ce problème financier. Nous sommes responsables de payer ce que l’on doit à cette compagnie de théâtre. Il va y avoir des discussions à cet effet. N’eût été cet événement décevant et déstabilisant, on a livré une édition riche, mais qui s’est terminée un peu bizarrement », a-t-elle expliqué, lors d’un entretien.

Le Carrefour aimerait ramener Cold Blood, mais la chose sera impossible pour la prochaine édition. La pièce sera présentée à Antibes, en France, les 23 et 24 mai 2019 et le délai sera beaucoup trop court pour amener tout l’équipement nécessaire à Québec. On vise plus 2020.