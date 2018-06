Une adolescente de 14 ans en fugue à Saguenay

SAGUENAY | La police de Saguenay a demandé, mardi, l'aide du public afin de retrouver une adolescente de 14 ans qui manque à l'appel du côté de Saguenay.

Mya Grenon a été vue pour la dernière fois dans l'arrondissement de Chicoutimi. La police croit qu'elle pourrait toujours se trouver à Saguenay.

L'adolescente mesure 1,5 m (4' 11''), pèse 42 kg (92 lb), a la peau blanche et les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait des jeans et un chandail en coton ouaté mauve.

La disparue, qui s'exprime en français, porte des lunettes et arbore un tatouage représentant un électrocardiogramme et un cœur sur son épaule droite.

Quiconque l'aperçoit peut aviser la Sécurité publique de Saguenay au 418 699-6000 ou via la ligne anonyme 1-800-711-1800.