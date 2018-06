Une annonce attendue

C’est mercredi matin qu’on va enfin savoir si la candidature conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique a eu le meilleur sur celle du Maroc pour la présentation de la Coupe du monde 2026.

Au Québec, ils sont nombreux à attendre ce moment avec fébrilité. La réponse devrait venir très tôt, entre 5 h et 7 h puisque le congrès de la FIFA se déroule à Moscou, à la veille de l’ouverture de la Coupe du monde 2018 présentée en Russie à compter de jeudi.

« En étant d’ici et en étant un joueur de la sélection nationale, tu espères que la décision soit prise qu’on recevra la Coupe du monde en 2026. J’ai très hâte de me lever et de savoir si on l’a eue » a admis un Samuel Piette fébrile, mardi.

« Ça serait un apport énorme et ça donnerait un engouement inespéré pour notre sport. Je suis confiant à 80 % », a mentionné le président de la Fédération de soccer du Québec, Pierre Marchand.

Blitz

Depuis quelques jours, les représentants du comité tripartite nord-américain, dont le président de Soccer Canada, Steve Reed, ont effectué un blitz afin de convaincre les dirigeants de toutes les fédérations mondiales de leur accorder leur vote.

Car au contraire des précédents votes, effectués par un comité exécutif de 22 membres, ce sont chacune des 207 associations membres de la FIFA qui vont se prononcer.

Ce nouveau mode de scrutin devrait limiter l’influence politique du vote et surtout réduire très fortement les possibilités de corruption.

Qui plus est, le vote n’est plus secret. La liste des pays et leur décision devraient être affichées sur un écran géant lors de la séance.

Confiance

Joint par téléphone à Moscou, Peter Montopoli, qui est secrétaire général de Soccer Canada, voyait enfin la ligne d’arrivée d’un long marathon.

« Nous sommes très confiants parce que nous avons fait le travail qu’il fallait dans les 14 derniers mois afin d’être où nous voulons. Nous croyons que les délégués comprennent que ce que nous proposons est ce qu’il y a mieux pour le soccer. »

À son avis, si la candidature unifiée est retenue, ça transfigurera complètement le soccer canadien.

« Ça serait une transformation non seulement pour le soccer canadien, mais aussi pour le pays parce que c’est un événement mondial. On voit ce que les Jeux olympiques ont fait pour Montréal et le pays.

« Ça transformerait également notre programme masculin et le rendrait plus compétitif au sein de la CONCACAF. »

48 équipes

La candidature unifiée semble de prime abord très forte et pour plusieurs raisons. Lors de l’évaluation de la FIFA, elle a obtenu une note de 4,0 contre seulement 2,7 pour le Maroc.

D’abord, chacune des 23 villes en lice pour être hôtesse de l’un des 16 sites de compétition possède un stade déjà prêt à accueillir le tournoi moyennant des rénovations dans certains cas. Et c’est un détail important puisqu’en 2026, le tournoi passera de 32 à 48 équipes. Montréal est au nombre des 23 villes.

Pour ce qui est du Maroc, il faudrait y construire sept nouveaux stades en plus de deux autres dont la construction a déjà débuté.

Mais c’est au plan monétaire que la candidature nord-américaine devient importante puisqu’elle générerait au moins le double, sinon le triple des revenus d’un tournoi présenté au Maroc. Et on le sait, la FIFA aime bien les billets verts.

Appuis

Dans la course aux appuis, la candidature unifiée semble avoir l’approbation de la majorité des associations des Amériques.

On a ensuite misé sur l’Asie, où il y a une cinquantaine de votes à obtenir et qui sont à prendre.

On peut penser que l’Afrique penchera du côté de la candidature marocaine.

C’est donc possiblement les nations européennes qui risquent de trancher.

Rappelons que les pays candidats n’ont pas le droit de vote.