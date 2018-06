JOBIN DION, Christine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Christine Jobin, décédée à l'Hôpital St-Françoise d'Assise de Québec, le 6 juin 2018, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Pierre Dion et la fille de feu monsieur Gédéon Jobin et de feu madame Marie-Louise Boutet. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Madame Jobin laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Julie (François Blondeau) et Lucie (Claude Soucy); ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Jean-Sébastien (Audrey Boulet) et Stéphanie (Michael Bibeau); ses frères et sœurs de la famille Jobin: feu Lorenzo, feu Victoire, feu Alma, feu Rose-Aimée (feu Lucien Doré), feu Soeur Juliette, feu Émile, feu Honorat (feu Marie-Louise Plamondon), feu Alexandre (feu Eugénie Paquet), feu Côme (Irène Baribeau), feu Henri-Paul (Stella Matte), feu Charles-Auguste (Marie-Rose Chantal) et feu Aurèle (Ghislaine Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Cécile (feu Gaston Dion), Suzanne (Robert Gariépy) et feu Jean-Marie Emond ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de chirurgie, des soins intensifs et du 6ième étage de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins reçus. Un merci spécial aussi au personnel de la pharmacie Uniprix de l'Ancienne-Lorette pour leur conseil et leur écoute. Madame Jobin ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1V 4G5 http://www.fondation-iucpq.org/. Les formulaires seront disponible à l'église.