LEMIEUX, Joseph



À la maison Marie-Élisabeth, entouré de l'amour des siens, le 4 juin 2018, nous a quittés paisiblement, à l'âge de 92 ans, monsieur Joseph Lemieux, demeurant à Rimouski, natif de Mont-Louis, époux de feu madame Rose-Anna Bujold, fils de feu monsieur Henri Lemieux et de feu madame Zoé Lapointe. La famille recevra les condoléances le vendredi 15 juin, de 19h à 22h, ainsi que le samedi à compter de 13h, à laet de là au mausolée Saint-Germain de Rimouski. Joseph laisse à la vie ses sept enfants : Jean-Guy (Andrée Pelletier), Suzan, Richard (Marie Girard), Julienne (Jean-Pierre Chicoine), Rachel, Colette (Jean-François Dulude) et Louise (Alain Côté). Il confie à l'avenir ses dix-huit petits-enfants et ses vingt-quatre arrière-petits-enfants : Martin (Marjorie), Océane et Roseline; Jean-François (Martine), Émilie-Jeanne et Benoît; Alexandra (Frédérick) et Magalie; Maxime (Joëlle) et Marianne; Christian (Nathalie), Vincent et Étienne; Stéphane (Sarah-Jeanne), Zachary et Alicia; Amélie (Jonathan), Philippe et Marianne; Michel (Lise-Marie), Anabelle et Samuel; Marie-Christine (Daniel), Sophia, Alexis et Léa; Eric (Kimberly), Noah et Milan; Michaël (Valérie), Alicia et Anabelle; Nicolas (Marie-Ève); Sabrina; Gabrielle (Nicolas); Mathieu (Geneviève), Lyah-Rose, Jade et Enzo; Maxime (Anouk); Marc-André (Émilie) et Simon (Gabrielle). Il lance un clin d'oeil à ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Lemieux et Bujold, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Marie-Élisabeth par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.maisonmarieelisabeth.caMerci à tous ceux qui se joindront à nous, par leur présence, leurs prières et leurs pensées. Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout à fait particulier s'adresse au personnel et aux bénévoles de la maison Marie-Élisabeth pour l'attention et les bons soins prodigués. Vous étiez d'un grand soutien pour nous et d'un humanisme sans limite.