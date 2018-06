CHABOT, Madeleine Guérard



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 5 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Madeleine Guérard, épouse de feu monsieur Marcel Chabot et fille de feu monsieur Alexandre Guérard et de feu dame Fabiola Linteau. Elle demeurait à Québec.de 19 heures à 20 heures.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs : Noëlla (feu Roger Petitclerc), Jeannine (Gilbert Bédard) et feu Pauline (feu Guy Drouin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qu'elle aimait beaucoup. Pleine d'entregent, elle laisse le souvenir d'une femme bonne et généreuse dans sa communauté (Les Saules). La famille tient à remercier le personnel de l'unité de cardiologie de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : 418-656-4999