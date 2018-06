NADEAU, Luc



C'est avec une tristesse infinie que nous vous annonçons le décès à l'Hôpital de L'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 72 ans, de monsieur Luc Nadeau, époux de dame Marthe Pronovost, il était le fils de feu Robert Nadeau et de feu Lucienne Lizotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils : Sébastien (Anne Gauthier) et Jean- Christophe (Léa NNO Ellogo); ses quatre petits-enfants adorés: Thomas, Guillaume, Rita et le petit Luc. Il laisse également dans le deuil, la famille Nadeau: feu Marc (Yvette Roy), feu Rita (Michel Laflamme), Pierre (feu Ginette Larocque), Monique (feu Jean-Pierre Ackerman), Hélène (feu Michel Duchesneau) ainsi que Rock (feu Richard Bizier) et dans la famille Pronovost: Lise (René Legrand), Claude (Yves Beaudet), Claire (feu Barry Foster), Jean (Hélène Gélinas) et Louis (Danielle Morrissette) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis et ex-collègues de travail. Luc laissera un souvenir impérissable de détermination, de générosité et d'humour, dans son entourage. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de L'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que celui du CLSC Ste-Foy-Sillery pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, fondation.chuq.qc.ca, ou à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Qc) G1S 3G3, Tél : 418-683-8666, www.cancer.ca.