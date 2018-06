GIGUÈRE, Diana Gagnon



Le 9 juin, au CHSLD Paul-Gilbert, à l'aube de ses 89 ans, est décédée madame Diana Gagnon, épouse de feu Hervé Giguère, fille de feu Desneiges Dodier et de feu Edmond Gagnon. Native de Sainte-Rose de Watford, elle a résidé à Lévis durant plusieurs années. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Linette Poulin), Lisette (Yvon Boily), Lise (Gérald Prévost), feu Richard (Sylvie Côté) et Linda (Germain Lacroix); ses petits-enfants : Jimmy (Annie Rémillard), Karen (Mounir Jaïdann), Jessie Boily (Johnny Roy), Cindy Boily; Cynthia Prévost (François Boutin), Kévin Prévost (Carol-Ann Quirion); Suzy, Hervey (Stéphanie Locas), Valérie Lacroix, Véronique (Carl Gingras) et 14 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs de la famille Gagnon : Anita (feu Simon Rodrigue), Aurore (feu Jean-Laval Poulin), feu Roméo (Jacqueline Baillargeon), feu Yvonne (Yvon Auclair, Rose-Alma Guay), Lina (Clément Morin), Irenée (Francine Guay), Gaston (Claudette Bernard), Clément (Noëlla Hébert); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère : feu Jeanne d'Arc (feu Roland Boissinot), feu Micheline (feu Gaston Baril), feu Henri (feu Rose-Hélène Marquis), Eva (feu Paulin Dugas), feu Jeannine (feu Jean Juteau), feu Denis (feu Yvonne Descotes), feu Cécile (feu Dave Hunter), feu Yves (Thérèse Poulin), Marie-Claire (Yvon Quirion), feu Laurence (feu Joseph Pomerleau) et feu Nicol (Nicole Jacques); ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Paul-Gilbert, unité du Belvédère, Îlot des Ponts, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 15 juin de 14h à 16h et de 19h à 22h. Le samedi 16 juin de 8h à 9h30.