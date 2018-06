THIBAULT, Irenée



À son domicile, le 7 juin 2018, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur Irenée Thibault époux de madame Gisèle Doyon. Il était le fils de feu Arthur Thibault et de feu Alexina Carbonneau. Il demeurait à Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aujeudi le 14 juin 2018 de 19h à 21h etde 9h à 11h,Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Marie-Pierre (Yvon Leclerc) et Annie; ses petits-enfants: Samuel Fradette (Geneviève Germain-Carreau), Nicolas Fradette et Camille Fradette (Maxime Lachance). Il était le frère de: feu Jeanne, feu Noëlland (feu Marie-Ange Labrie), feu Jean-Paul, feu Thérèse (feu Arthur Vermette), feu Mariette (feu Ovide Paré), feu Laurette (feu Fernand Truchon), feu Valère (feu Marie-Paule Roy), feu Georges-Gilles (Yvette Rémillard), Jacqueline (feu Roland Blanchette), feu Doris, Anita (Carlos Vasquez) et le beau-frère de: Claude Doyon (France Laberge) et Raymond Doyon (Eva Vienneau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à mesdames Line Asselin et Monique Fradet de la pharmacie Marc Falardeau qui ont été d'un soutien admirable. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Thibault a été confié pour crémation à la Maison funéraire