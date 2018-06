LÉVESQUE, Alphonse



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Alphonse Lévesque, époux de madame Gaétane Labrie, fils de feu Henri Lévesque et de feu Cécile Beaudoin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Gabriel Guillemette, Philippe Bernier), Patrick et Céline; ses frères et soeurs: Lucienne (Georges-Édouard Gosselin), Marie-Hélène, Georges (Hélène Labrie), Alice (Yves Samson), Jeanne (Gilles Tremblay), Claire (Richard Plante), Bertrand, Bruno (Diane Dumont), Jacynthe (Simon Poppelsdorf), François (Line Gamache), feu Béatrice (Gérard Gosselin), feu Lucie (feu Gérald Lévesque) et feu Laurette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrie: Raymond (Claire Latulippe), Gertrude (feu Lionel Bilodeau), feu Lorraine (feu Fernando Pouliot), Roland (Jacqueline Thibault), Mariette, André (Francine Denis), Nicole (Gaston Bilodeau), Donald (Louise Boucher), Michel (Claudette Thibault), Daniel (Clémence Dubé), Francine, Diane (Rémi Ruel), Hélène (Georges Lévesque), Ghislaine (Roch Lamontagne) et Liliane (Marc Lamontagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier monsieur Yves Vallières. La famille tient à remercier son cardiologue, le docteur Rénald Giroux, le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le personnel du 4ème étage au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/) ou à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (http://www.castjoseph.com/fr/la-fondation). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 15 juin à compter de 10h.