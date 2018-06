RENAUD, Marc



Au Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 2 mois, est décédé monsieur Marc Renaud, époux de madame Gaëtane Thivierge, fils de feu madame Salomé Doddridge et de feu monsieur Joseph Renaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 15 juin 2018, de 10h à 13h30.L'inhumation se fera au Cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Chantal (Régean Gervais), Benoît, Julie, Geneviève (Jean-François Blouin), ses petits-enfants: Marc-Antoine, Marie-Hélène (David Lazenby), Anne-Gabrielle Gervais, Rachel (Sheldon Gagnon-Gauley), Madissen, Benoît-Marc, Monique, Chaz Renaud, Charles-Christophe (Marilou Détraz), Thomas-Raphaël Drolet, Xavier, Loïc Blouin, son arrière-petite-fille Emma Charlotte Gagnon-Gauley, ses frères et sœurs Guy (feu Monique Poiré), Claude (feu Colette Dumas), Léopold, Colette (feu Gérard Godbout), Jacques (Aline Jolicoeur), Roch (Louisette Giguère), Micheline (André Gaudet). Il est allé rejoindre son frère Fernand qui l'a précédé. Un merci spécial au personnel de la cardiologie et la pneumologie de l'IUCPQ pour tous les bons soins prodigués avec professionnalisme et dignité et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.