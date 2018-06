BERGERON, Dr Pierre



Le 9 juin 2018, est décédé à son domicile, à l'âge de 58 ans et 6 mois, Dr Pierre Bergeron, fils de feu M. Charles-Eugène Bergeron et de dame Jacqueline Fleury, demeurant à Alma. La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 18h à 22h, le dimanche 17 juin 2018 de midi (12h) à 17h et de 19h à 21h et le lundi 18 juin 2018 à compter de 9h à laOutre sa mère dame Jacqueline Fleury, il laisse dans le deuil ses enfants : Stéphanie H. Bergeron, Myriam H. Bergeron et Maxime H. Bergeron et leur conjoint(e) respectif : Francesco Clarizio, Laurent Potiez et Laurianne Pichette ; ainsi que ses petits-enfants : Liliclaire et Leandra Clarizio. Il était le frère de : Roch Bergeron, Alain (Sylvie Colpron) et Rémi (Hélène Michaud). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces spécialement France Bergeron, ainsi que de nombreux parents et amis, dont la mère de ses enfants Mme Lucie Harvey. Pour rendre hommage au Dr Pierre Bergeron, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com