LAMBERT, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lucien Lambert, époux de madame Pauline Faguy, fils de feu madame Marie Fillion et de feu monsieur Félix Lambert. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: George (Deborah Noel) et Nancy; ses petits-enfants: Karl (Inga Liu), Anna et Kim; ses arrière-petits-enfants: Céleste et Bérénice; sa sœur Yvette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faguy: Georges (Adeline Therrien), Lucile, Marc (Jennifer Sankerry), Monique, Jean, Suzanne (Claude Brochu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h30 à 15h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Thomas-de-Villeneuve à une date ultérieure. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. # 261, Québec, QC, Tél.: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.