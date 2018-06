Ce que vous devez savoir avant de passer du blond au brun, sans tourner au vert

Quand la repousse se fait un peu longue et le porte-feuille un peu vide, il peut devenir tentant de simplement se procurer une teinture de pharmacie et de s'en badigeonner le crâne.

Une erreur qui peut coûter cher, puisque les teintures à l’ammoniaque contiennent des pigments verts, qui peuvent devenir très apparents une fois appliqués sur une chevelure décolorée.

Avec les professionnels du salon de coiffure Local B, situé à Montréal, on a testé la meilleure façon de passer d’une crinière dorée à chocolatée, sans l’endommager.

Voici les conseils de pros d’Alexandra Bédard-Hillman, coloriste et Christie, coiffeuse, qui vous permettront de devenir brunette, sans regret.

1. Se préparer mentalement à (peut-être) aller plus foncé

Comme les cheveux teints sont très poreux, la couleur a tendance à se retirer assez rapidement après la coloration. Vos cheveux vont donc en quelques lavages passer du brun foncé au châtain clair. C’est pourquoi il est avisé d’y aller pour quelques tons plus foncés, question que la couleur dure plus longtemps.

Local B

2. Pas besoin d’opter pour le cuivré

Contrairement à ce que plusieurs pensent, il n’est pas nécessaire de choisir un brun cuivré pour venir couper le pigment vert qui peut apparaître sur les cheveux blonds. La coloriste du Local B a appliqué une précoloration, ce qui lui a permis d’apposer un brun plus froid sur le dessus. Ciao le roux!

Local B

3. Avoir du temps devant soi

Passer du blond au brun est un long processus qui est relativement coûteux (attendez-vous à débourser plus de 200 $). Il faut prévoir au moins trois heures pour la précolo et la coloration, sans compter shampoing, traitements et coupe qui peuvent être nécessaires afin d’obtenir un résultat optimal et entrenir ses nouveaux cheveux colorés.

4. Investir dans de bons produits

Comme on l’a mentionné plus haut, vos cheveux vont avoir besoin de beaucoup d’amour pour préserver la couleur. Il est primordial d’utiliser un shampoing conçu spécifiquement pour les cheveux colorés, moins abrasif que les shampoings réguliers. Afin de protéger vos cheveux des produits chauffants et du séchoir, utilisez un vaporisateur protecteur de couleur. S’ils sont déshydratés et secs, une huile pourrait être nécessaire pour leur donner du lustre.

via amazon.ca

Spray embelisseur multi-usage de Pureology, 30$, au Local B et en ligne

via amazon.ca

Shampoing et revitalisant pour cheveux colorés et rêches de Wella, 40$ (duo), en salon et en ligne

Huile nourissante anti-frisottis de Living Proof, 26$, chez Sephora

5. Faire attention sous la douche

Plus question de rincer ses cheveux à l’eau brûlante, désormais! Si l’on souhaite que notre coloration reste belle le plus longtemps possible, il est essentiel de laver et rincer ses cheveux à l’eau la plus froide possible. Profitez-en, c’est l’été!

6. La teinture pour améliorer la texture des cheveux

Eh non, teindre vos cheveux ne viendra pas endommager votre crinière et pourrait même améliorer la texture des cheveux décolorés. «Le pigment de la teinture va venir remplir les cuticules des cheveux et pour conséquence, leur apporter plus de brillance et de lumière», explique Alexandra Bédard-Hillman.

Une publication partagée par local B (@localb_mtl) le 13 Juin 2018 à 3 :19 PDT

7. Faire une consultation au préalable

Afin de gérer les attentes et obtenir l’heure juste sur les possibilités qui s’offrent à vous si vous souhaitez opter pour le brun, il est fort avisé de faire une consultation avant votre transformation. L’équipe du Local B ainsi que plusieurs autres salons à Montréal offrent des consultations gratuites pour les futures clientes ou celles qui ont des doutes.

