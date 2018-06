FRADETTE, Denis



Le 7 juin 2018, à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, est décédé à l'âge de 62 ans, monsieur Denis Fradette, époux de madame Sylvie Bissonnette. Il était le fils de feu Adélard Fradette et de feu Rose-Alma Brisson. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse. La famille vous accueillera auà compter de midi.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses trois enfants: Kaven (Isabelle Bélanger), Jessie (Jonathan Morin) et Steven (Andrée-Anne Fortier) ainsi que ses cinq petits-enfants: Joé, Ève, Océane, Florence et Samuel. Il était le frère de: Denise (François Bourassa), André (Danielle Dionne), Laurette (Léonard Roy), Gabrielle (Richard Labrosse), Robert (Carmen Gagné), Marie-Jeanne, Aline (Jacques Hébert), Léonard (Huguette Côté), Normand (Nicole Laberge), Claude (France Laberge), Raymond (Èva Vienneau), feu Aldège (Madeline William) et feu Léopold. De la famille Bissonnette, il était le beau-frère de: Linda (Denis Létourneau), Raynald (Denise Pigeon), Johanne (Michel Dallaire), Yves (Lise Laliberté), Réjean (Line Gagnon) et Annie (Robert Labbé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, et celui d'oncologie, plus particulièrement Dre Mercier et Dr Grassin ainsi que le personnel du CLSC. En signe de remerciement, bien vouloir faire parvenir tout don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: