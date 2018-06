LACHANCE

Jeanne-Mance Trottier



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 7 juin 2018, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédée madame Jeanne- ManceTrottier, épouse de feu monsieur Daniel Lachance. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille accueillera parents et ami(e)s au, à partir de 13 h.et de là, au cimetière paroissial. Précédée par sa fille feu Diane (feu Édouard Morel), madame Trottier laisse dans le deuil ses enfants: Grégoire, Yvon (Carole Boucher), Michel (Denise Berrigan); ses petits-enfants: Dominique Morel (Alain Roy), Dany (Marie-Ève Roy), Julie (Éric Gaboury), François (Mylène Sévigny-Abel) et Philippe Lachance; ses arrière-petits- enfants: Sacha, feu Benjamin, Simon, Mia, Raphaël, Élianne, Marianne, Thomas et Mathis. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Anita (feu Roméo Paquin), feu Jeannine (feu Irénée Dusablon), Martial, feu Marie-Marthe (feu Gustave Rusztyn), Marie-Berthe (Réjean Lambert), Marguerite, Vincent (Gisèle Paquin) et Laurette. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Lachance, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire exprimer sa grande reconnaissance au personnel du 3ième étage, du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués ainsi qu'aux bénévoles pour l'amour, les joies et les petits bonheurs donnés à notre mère qui était une grande amoureuse de la vie. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Casimir, 110, Place de l'Église, Saint-Casimir, G0A 3L0 ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca