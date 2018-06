«Dans la brume» de Daniel Roby en ouverture de Fantasia

«Dans la brume», long métrage de science-fiction du Québécois Daniel Roby, a été choisi pour lancer officiellement la 22e édition du festival de films Fantasia, le 12 juillet à Montréal.

Nouvelle réalisation de celui derrière «Louis Cyr: l’homme le plus fort du monde» et «Funkytown», «Dans la brume» est porté par le Français Romain Duris et l’Ukrainienne Olga Kurylenko. On y raconte l’histoire de survivants d’une brume mortelle ayant pris d’assaut la ville de Paris.

La production canado-française sera projetée dans les salles obscures du Québec à compter du 10 août.

Romain Duris aura droit à une double visibilité à Fantasia, qui sera présenté du 12 juillet au 1er août. On pourra le voir et l’entendre donner la réplique à Vincent Cassel devant les caméras du suspense «Fleuve noir». Un autre suspense français, «Mon garçon» avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, sera présenté, tout comme la comédie familiale «Gaston Lagaffe».

Mélange de comédie et de suspense psychologique dont les têtes d’affiche sont Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais, l’œuvre québécoise «Le nid» sera quant à elle présentée pour la première fois à Fantasia.

Le festival aura droit à une forte présence sur la chaîne MAtv grâce à la diffusion de trois émissions spéciales.