MERCIER, Camille



Au CHSLD de Sainte-Marie, entouré de l'amour de tous les siens, le 31 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Camille Mercier, époux de feu Mme Aline Labbé. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au:afin de recevoir les condoléances, jeudi le 14 juin 2018 de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que vendredi le 15 juin 2018 de 9h à 10h45.et de là au cimetière Sainte-Anne. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Johanne Lessard), Colette, Renée (feu Daniel Marcoux, Michel Beaulieu) et Julie (Etienne Lessard); ses petits-enfants: Katy (Sylvain Lambert) et Kevin Marcoux (Cynthia Côté), Charles (Catherine Fortier) et David Lessard (Marie-Soleil Cloutier); ses arrière-petits-enfants: Alex Rodrigue, Abigaelle et Élodie Marcoux; ses frères et sœurs: feu Marguerite, feu Henri-Louis (feu Jeannette Pomerleau), feu Marie-Reine (feu Majorique Héroux), feu Paul (feu Rita Perreault), feu Richard (Aline Couture), feu Daniel (feu Laura Couture), feu Raymond (Jeannine Giroux), feu Claire (feu Albert Racine) et Laurent (Solange Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu Clermont Poulin), feu Gérard (feu Germaine Jacques), feu Edith (feu André Jacques), Gisèle (feu Antoine Jacques), Anita (Yves Labbé), Raymonde ( feu Claude Labbé), feu Isabelle (feu Firmin Lessard) et feu Henry-Paul (Micheline Beauchemin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Marie, au groupe Jonathan ainsi qu'au Dr Yvan Mathieu, pour les bons soins prodigués, leur grande disponibilité et leur générosité envers notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe d'Accompagnement Jonathan : www.groupejonathan.ca ou à la fondation Le crépuscule : www.fondationlecrepuscule.com/