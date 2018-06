Des bières tout en fraîcheur

Avec les chaleurs de l’été à notre porte, il est tentant de s’abreuver de liquides simplement froids et bulleux. Mais l’univers de la microbrasserie aimerait vous rappeler qu’on peut avoir encore plus de plaisir en prenant une bière fraîche et somme toute goûteuse. En voici d’ailleurs quatre bien de chez nous qui réussissent à rafraîchir tout en ne sombrant jamais dans l’insipidité.

Quatre bières d’été

Saaz Pils Photo courtoisie

La Memphré, à Magog

Le nez : Paille et fines herbes

En bouche : Sèche et picotante

Pourquoi c’est rafraîchissant : Voilà une Pilsner avec un franc caractère houblonné, mais qui sait livrer ses saveurs lentement, mais sûrement pour ne jamais fatiguer le palais.

Sour Citra Photo courtoisie

Les Trois Mousquetaires, à Brossard

Le nez : Agrumes et verdure jardinière

En bouche : Surette et désaltérante

Pourquoi c’est rafraîchissant : Sa finale acidulée est toute gentille, enrobée de ces longueurs citronnées si agréables au soleil.

Gose-sur-mer Photo courtoisie

Microbrasserie Le Naufrageur, à Carleton-sur-Mer

Le nez : Coriandre et herbes

En bouche : Salée et acidulée

Pourquoi c’est rafraîchissant : Cette interprétation gaspésienne du style allemand démontre un dosage judicieux de toutes ses composantes (graines de coriandre, blé, eau saline, houblons). Tout est axé sur la fraîcheur et la buvabilité.

P’tit Blanc Photo courtoisie

Dieu du Ciel!, à St-Jérôme et Montréal

Le nez : Baies de genévrier et lime

En bouche : Épicée et céréalière

Pourquoi c’est rafraîchissant : Cette brasserie est passée maître dans l’art de la bière de blé et cette ale blanche créative ne fait pas exception à la règle. Les épices sont juste assez longues en bouche et une acidité discrète ferme la marche à chaque gorgée. De toute beauté.

Le saviez-vous ?

La sensation de fraîcheur en bouche provient souvent d’une légère acidité ou d’un taux de sucres résiduels très bas.

