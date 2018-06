Devrais-je accéder à la demande de mon frère?

Mon jeune frère de 34 ans est dans une situation financière difficile. Aînée de famille, je viens d’hériter suite au décès de mon mari. Je deviens donc la personne à « téter » puisque ma sœur du milieu arrive tout juste à se faire vivre avec son garçon de six ans quelle élève seule. J’ai hérité d’une somme qui me rend à l’aise, sans que cela ne fasse de moi une personne riche.

Mon frère est venu me voir en fin de semaine pour que je lui prête 10,000$. Petit dernier de la famille, gâté pourri par nos parents, il n’a jamais compris la valeur de l’argent. Ce qui fait qu’il a fait faillite il y a dix ans, et que le revoilà dans la même galère.

Même s’il me jure qu’il allait se mettre à l’économie si je lui prêtais les 10,000$, je me sens très mal à l’aise face à ce panier percé dont la blonde n’a pas plus de tête que lui face à l’argent. Même en situation de crise, ils se sont payé un voyage à Cuba, ce que je ne me permets même pas.

J’ai demandé un temps de réflexion avant de répondre mais je ne sais pas quoi faire. Ma sœur tout comme ma fille m’implorent de ne rien lui prêter, vu que selon elles, il ne me remboursera jamais. Mais je me sens mal de ne pas venir au secours de mon petit frère, tout comme je soupçonne ma sœur et ma fille d’être jalouses de ce que je ferais pour lui. En même temps je me dis que mon mari, si économe, refuserait net. Quoi faire?

Une sœur qui se sent responsable

Je ne sais pas si vous avez lu à la mi-avril l’excellent papier paru dans le Journal sous la plume de Stéphane Desjardins, spécialiste en consommation. « Selon les études, plus de 60% des Québécois ont prêtés de l’argent à un proche et, ...le quart n’a jamais revu son fric! » En conséquence, c’est un gros « pensez-y bien » que de répondre oui à votre frère, surtout de la façon dont vous le décrivez. Je ne peux prendre la décision à votre place, mais voici les grands principes encore tirés de ce même article : « ...qu’un prêt peut encourager un comportement néfaste qui cause l’endettement....Si vous êtes mal à l’aise il faut refuser, quitte à endurer un froid plutôt que d’être frustrée...Si vous prêtez l’argent, soyez prête à le perdre...Si vous décidez de prêter, pour les montants au-delà de 5000$, passez devant le notaire et exigez des garanties. »