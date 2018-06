École Pointe-Lévy: un prof qu’ils ne sont pas près d’oublier

Après avoir enseigné et marqué quelque 20 000 élèves par sa fougue et son originalité au cours des quatre dernières décennies, le professeur Claude Miville laissera un « grand vide » à l’école Pointe-Lévy en partant à la retraite, assurent plusieurs de ses élèves.

C’est avec beaucoup d’émotions que l’enseignant d’histoire, de cinéma et d’économie de 62 ans démontait cette semaine sa « classe-musée », un concept qu’il a lui-même créé au début des années 2000 et qui rendait ses cours uniques. On y retrouvait notamment des pièces d’antiquité, des reproductions de personnages marquants du 20e siècle et des œuvres d’élèves. « Je voulais faire participer les élèves. Ainsi, ils développent plus d’intérêt lorsque c’est fait de façon artistique », précise l’enseignant énergique et doté d’un impressionnant talent d’orateur.