Impossible de passer à côté de ce corset que toutes les vedettes s’arrachent

Que ce soit le chandail à épaules dégagées ou la camisole à bretelles spaghetti, nos stars préfs n’ont d’yeux que pour ce haut à maille de style corset créé par Orseund Iris.

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 29 Avril 2017 à 3 :05 PDT

Dans la lignée où la lingerie apparente fait maintenant partie des looks de feu des vedettes, la jeune marque new-yorkaise a décidé de revisiter le corset, mais cette fois-ci, en une version plus féminine et sportwear.

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 14 Sept. 2017 à 1 :51 PDT

La créatrice de la ligne a donc décidé d’adapter cette pièce de lingerie sur des vêtements d’été tendance en y ajoutant des demi-cercles sous la poitrine en guise de soutien et pour donner de la structure au morceau. Assez original merci!

Une publication partagée par Lucy Hale (@lucyhale) le 4 Juin 2018 à 10 :59 PDT

De Bella Hadid à Dua Lipa en passant par Lucy Hale, voici toutes les stars qui portent fièrement ce corset revisité:

Dua Lipa

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 1 Juin 2018 à 9 :07 PDT

Jordyn Woods

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 29 Sept. 2017 à 8 :58 PDT

Jourdan Dunn

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 24 Mai 2018 à 4 :36 PDT

Emily Ratajkowski

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 27 Sept. 2017 à 10 :45 PDT

Chiara Ferragni

Une publication partagée par O R S E U N D I R I S (@orseund_iris) le 27 Juin 2017 à 5 :37 PDT

Pour celles qui aimeraient se procurer l’item de tous les désirs, il faudra sortir ses sous puisque la cami est 195 USD et le haut à épaules dénudées 260 USD. Une fortune quoi!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!