Avez-vous un sixième sens ? Bien sûr ! Vous en avez même un 7e, un 8e, un 9e. Aristote n’a pas fait la job jusqu’au bout parce que nous aurions facilement une dizaine de sens. Outre l’odorat, l’ouïe, le toucher, le goût et la vue, vous percevez très bien le chaud et le froid. Vous allez transpirer ou grelotter sans réfléchir, c’est la thermoception.

Et vous avez aussi la nociception qui vous permet de capter la douleur. Pas besoin de sentir, goûter, toucher, voir ou écouter pour savoir que vous avez mal à la tête, au ventre ou au dos. Ce sens sauve des vies.

Le sens le moins considéré et le plus étonnant est celui de l’équilibre. Face au vent, dans une pente ou après avoir été bousculé, tout de suite votre corps réagit et, sans aucun raisonnement, vous place dans une position stable, solide.

PAR LE BOUT DU NEZ

Depuis des années, bien avant l’alcootest, les policiers utilisent votre proprioception pour savoir si vous avez un petit coup de trop dans le nez. Ce sens est celui qui vous permet de ressentir et localiser vos différents membres et organes. Les yeux fermés, vous êtes capables d’aller toucher directement à vos lèvres, votre nez ou votre genou droit. Mais, si êtes chaudette, oups, votre proprioception sera moins précise. C’est pour ça que les policiers, autrefois, demandaient aux conducteurs suspects de se toucher le bout du nez. C’était pas le temps de se mettre le doigt dans l’œil.

EN V’LÀ

La clinique de Héma-Québec a été annulée en raison de la présence dans la salle d’un homme qui arrête le sang.

Un vitrier serait rendu à 840 ans de malheur.

Volé la semaine dernière, un GPS revient tout seul à la maison.

Être gentleman, c’est se souvenir de la date de son anniversaire sans se souvenir de son âge.

Faites le test. À la douche, lavez-vous avec du savon à vaisselle et vous aurez le goût de dormir en cuillère.

Ne faites jamais confiance à un homme marié quand il est loin et à un célibataire quand il est proche.

Suggestion de nouvelle application sur les cellulaires. Si vous textez au volant, on vous suggère d’abord des dons d’organes.

À DEMAIN

Nous sommes en rappel.