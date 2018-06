Le 9e Souper homard, au profit de la Fondation Signes d’Espoir, tenu le 23 mai dernier sous le thème « Plein la vue », au Terminal de croisière du Port de Québec, sous la présidence d’honneur du Dr Rénald Bergeron, vice-recteur­­­ aux Affaires externes, internationales et à la santé de l’Université Laval, a permis d’amasser 76 582 $ pour Signes d’Espoir, un organisme communautaire spécialisé en surdité qui offre des services de réadaptation, d’intégration sociale et un soutien psychosocial à des personnes avec ou sans handicaps associés de la grande région de Québec. www.fondationsignesdespoir.org.

Ophélia pour Leucan

Le restaurant Ophelia, de la Grande-Allée à Québec, a souligné son 1er anniversaire le 5 juin dernier par un souper gastronomique 10 services concocté par le chef Hugues Rhéaume et servi à une centaine de personnes. Tous les profits de la soirée anniversaire ont été versés à Leucan. Le propriétaire d’Ophelia, Fabio Monti, a donc remis un chèque de 10 000 $ à Leucan. Par ailleurs, le 29 mai dernier, lors du 6e anniversaire de l’Atelier, aussi propriété de Fabio Monti, il avait été annoncé que pour chaque cocktail « Coco Chanel » vendu au cours de l’année, 1 $ par cocktail serait remis à Leucan. Sur la photo, Fabio Monti en compagnie de Nathalie Matte, directrice provinciale et développement philanthropique à Leucan.

55 000 $ pour le Fonds Rouge et Or

Le 30e Tournoi de golf Rouge et Or et la 5e Randonnée à vélo Rouge et Or, présentés le 31 mai dernier au club de golf Le Grand Portneuf et dans la région de Portneuf et Lac St-Joseph, ont permis de remettre 55 000 $ pour le Fonds Rouge et Or. Manon Fortin, directrice des opérations de l’hôtel Le Concorde (pour le golf) ; l’olympienne Anne-Marie Comeau, membre de l’équipe canadienne de ski de fond aux Jeux de Pyeongchang 2018 et Marc Corriveau, directeur général, Mesure et analyse, Canada, division Automatisation industrielle chez ABB (pour la randonnée à vélo), avaient accepté la coprésidence d’honneur des deux événements. Sur la photo, de gauche à droite : l’olympienne Anne-Marie Comeau ; Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval (SAS) ; Manon Fortin, coprésidente d’honneur ; Julia Carbonneau, coordonnatrice Excellence opérationnelle chez ABB, et Daniel Veilleux, directeur adjoint du SAS, programmation, communication marketing et développement des affaires.

130 000 $ à la Fondation Cité Joie

L’événement phare de la Fondation Cité Joie, les Homardises, tenu le 28 mai dernier sur la scène du Grand Théâtre de Québec, s’est avéré encore cette année une soirée exceptionnelle pour plus de 430 participants et partenaires de Cité Joie, sous la coprésidence d’honneur de Claude Savard, vice-président Services financiers commerciaux RBC Banque Royale, et Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar. Ce 21e souper-bénéfice a permis de recueillir 130 000 $ au profit de la Fondation Cité Joie. À ce jour, 1 380 000 $ ont été amassés grâce à cette activité en 21 ans. Sur la photo, dans l’ordre habituel : André Vézina, président du comité des Amis de la Fondation Cité joie ; Sylvain­­ Cossette, coprésident d’honneur ; Stéphane Lavoie, président de la Fondation Cité Joie et directeur de comptes senior – Immobilier Services aux entreprises pour la Banque Laurentienne ; Denis Savard, directeur général de Cité Joie et Claude Savard, coprésident d’honneur.

