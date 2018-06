Procès du pasteur Claude Guillot: une victime refuse de témoigner «dans la même salle que l’accusé»

Des photos «d’enfants souriants et joueurs», le pasteur Claude Guillot en avait des caisses pleines et ces moments, qui ont été présentés au compte-goutte a l’une des présumées victimes, fait en sorte que désormais, le jeune homme refuse de témoigner «dans la même salle que l’accusé».



Vendredi dernier, en après-midi, Marc-Antoine (prénom fictif) a pris la boite pour raconter la vie qu’il a subie alors que son père l’a placé en pension, à l’âge de cinq ans, chez Guillot.



Pour appuyer le récit, certaines photos ont été présentées à la Cour ainsi que quelques vidéos.



Séance d’humiliation, exercices matinaux composés de squats et de push-up et rangement «minuté» du sous-sol qui servait de dortoir ont ainsi pu être visionnés par le juge Christian Boulet.



Droit, franc, s’exprimant de façon claire et précise, le jeune homme aujourd’hui âgé de 20 ans a répondu à chacune des questions posées par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe.



Puis, la difficile étape du contre-interrogatoire mené par Me Susan Corriveau a débuté mardi.



Comme pour la Couronne, Marc-Antoine a répondu aux interrogations de l’avocate de façon articulée, au mieux de ses connaissances et de ses souvenirs d’enfant. Puis, Me Corriveau s’est mise à faire défiler des photos, ramenant le passé de l’enfant bien au présent.



«29 juillet 2011, on est encore dans les rénos. On vous voit au fond, c’était le repas?» demande l’avocate qui obtient une réponse positive.



De descriptif en descriptif, l’avocate montre, pointe, questionne.



«Le 31 juillet 2011, on y voit votre père? Oui. Toujours le 31, ça, c’est le repas? Oui. Et puis tout le monde mange des hamburgers? Oui.»



Après trois heures de cet exercice, le jeune homme est sorti de la salle, tremblant, affecté psychologiquement, tant et si bien qu’au retour de la pause, la poursuivante a fait savoir que le jeune homme ne voulait désormais plus «se trouver dans la même salle que Claude Guillot» et elle a demandé pour que le témoignage puisse se poursuivre sur écran.



«J’ai un travail à faire monsieur le juge! Je refuse le télétémoignage. C’est dans notre système : un accusé a le droit de confronter celui qui l’accuse», a alors soulevé l’avocate de la défense ajoutant qu’elle ne comprenait pas qu’un jeune homme «qui s’exprime avec autant de verve s’effondre à la vue de simples photos».



Les parties doivent revenir en Cour mercredi après-midi et c’est à ce moment que le juge devra trancher sur la façon de faire.