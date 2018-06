Québec 2018: Legault, en avance dans les sondages, comparé à Mulcair et Coderre

Le Parti québécois compare François Legault à Thomas Mulcair et Denis Coderre avant leur cuisante défaite.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a admis mercredi que son adversaire caquiste a réussi à représenter le changement auprès des électeurs québécois. «Ils ont la carte du changement, mais ils l’ont, à mon avis, trop tôt», a-t-il précisé, à l’entrée de la réunion quotidienne des élus péquistes.

Une projection des sièges réalisée par Bryan Bréguet à partir d’un sondage LCN/Léger révèle que François Legault serait à la tête d’un gouvernement caquiste majoritaire avec 83 députés si des élections avaient lieu aujourd’hui. Avec 33 députés, le parti de Philippe Couillard serait renvoyé dans l’opposition, amputé de la majorité de ses ministres et le PQ ne serait même plus reconnu comme un parti politique à l’Assemblée nationale avec seulement cinq élus.

«La campagne de M. Legault va aussi bien que celle de Thomas Mulcair à quelques mois de sa défaite et celle de Denis Coderre à quelques mois de sa défaite», a ironisé M. Lisée.

Le chef du PQ a tenu à mettre en garde la population contre le chant des sirènes caquistes. «Est-ce qu’on en a vraiment besoin (d’un gouvernement caquiste) et est-ce que c’est vraiment crédible ?», a-t-il insisté.

Jean-François Lisée soutient que sa formation politique est beaucoup mieux outillée pour chasser les libéraux du pouvoir et former le prochain gouvernement. «On est résilient, on est patient, on est méthodique, on est crédible».

Il dit ne pas avoir besoin de rassurer ses troupes puisque le score du PQ stagne autour de 20% depuis maintenant six mois. «Si vous saviez la tonne de prévisions électorales qu’il faut mettre à la poubelle!», a-t-il lancé.