Moscou | La Russie a salué mercredi le «début d’un dialogue direct» entre les États-Unis et la Corée du Nord après la première rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, tout en avertissant que la crise nord-coréenne ne pourrait pas être «réglée en une heure».

«On ne peut que saluer le fait qu’une telle rencontre a eu lieu et le début d’un dialogue direct», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Quels que soient leurs résultats, de telles rencontres permettent sans doute d’apaiser les tensions sur la péninsule (...) et cela ne peut susciter que de la satisfaction», a-t-il souligné.

«Mais il est évident que lorsqu’il s’agit de dossiers aussi compliqués, il serait erroné d’espérer que l’ensemble de ces problèmes anciens soit réglé en une heure», a ajouté M. Peskov.

Il a réitéré par ailleurs la position de la Russie selon laquelle «la seule voie possible» pour régler la crise nucléaire nord-coréenne était celle «d’un dialogue direct».

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a pour sa part salué la décision de M. Trump de cesser les manoeuvres militaires conjointes des États-Unis avec la Corée du Sud.

Cette décision du président américain « va sans doute contribuer à l’intensification du rythme» des contacts entre Washington et Pyongyang en vue d’un règlement, a-t-il estimé.

En même temps, M. Lavrov a jugé « peu probable » que les problèmes entre les États-Unis et la Corée du Nord « puissent être réglés dans un cadre bilatéral».

Moscou se prononce traditionnellement pour le format des pourparlers à six - Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, États-Unis, Russie et Japon - pour régler le problème nucléaire nord-coréen.

«Pyongyang et nous tous - la Russie, la Chine et toute la communauté internationale - avons toujours parlé de la dénucléarisation de toute la péninsule coréenne » et pas seulement de sa partie nord-coréenne, a souligné le ministre russe.

Donald Trump et Kim Jong-un ont eu mardi à Singapour un tête-à-tête historique, qui a abouti à la signature d’une déclaration commune sans percée majeure sur la question cruciale de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord.

M. Trump a annoncé que les États-Unis allaient cesser leurs manoeuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, qu’il a lui-même qualifiées de « très provocatrices » envers le Nord.