Trump invité à un spectacle évoquant l’hospitalité canadienne

Le premier ministre de l’île canadienne de Terre-Neuve a invité mercredi Donald Trump à assister à une comédie musicale à Broadway, espérant que sa trame évoquant l’hospitalité canadienne après les attentats du 11-Septembre l’amènera à assouplir ses critiques envers Ottawa.

« Joignez-vous à moi s’il vous plaît pour une représentation de “Come From Away” et pour discuter des vertus d’une relation positive », a écrit sur Twitter le premier ministre Dwight Ball en soulignant que les billets pour le président étaient, « bien sûr », gratuits.

La comédie musicale à succès évoque l’accueil que la petite ville de Gander a réservé le 11 septembre 2001 à près de 7.000 passagers quand 38 vols transatlantiques avaient été déroutés sur Terre-Neuve après la fermeture de l’espace aérien américain.

Pendant cinq jours, les habitants de Gander avaient accueilli chez eux des Américains qu’ils ne connaissaient pas, les nourrissant et leur fournissant des vêtements, ceux-ci n’ayant pas accès à leurs valises pour des raisons de sécurité.

Des amitiés solides se sont nouées et chaque année, plusieurs de ces passagers reviennent à Terre-Neuve en septembre pour exprimer leur gratitude.

Le premier ministre Justin Trudeau avait aussi invité l’an dernier le président Trump et des membres de son administration à assister à New York à une représentation du spectacle. La fille du président, Ivanka Trump, y avait assisté à sa place avec M. Trudeau.

Les relations entre le Canada et les États-Unis traversent une crise sans précédent depuis l’imposition de taxes sur les importations américaines d’acier et d’aluminium, et les attaques personnelles de M. Trump contre Justin Trudeau après le sommet du G7 en fin de semaine dernière.