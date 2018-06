GAUTHIER, Denise Cloutier



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 12 juin 2018, à l'âge de 83 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Denise Cloutier, épouse de feu Gérard Gauthier. Fille de feu Léon Cloutier et de feu Germaine Pouliot, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Arthur St-Georges), Richard (Ann Jeffrey), Line (Denis Martel), Michel (Nancy Blanchard), Pierre (Linda Morin), Odette (Lucie Auger), Jean (Lynda Bélanger) et François (Mélanie Grenier); ses petits-enfants : Marc, Geneviève (Danny Bernard), Marianne (Philippe Lebrun), Alexandra (Maxime Buteau), Catherine (Érik Fréchette), Benoit (Marie-Lyne Villeneuve), Mathieu (Mélanie Lapointe), Jonathan (Julie Berthiaume), Julie (David Morissette), Karine (Mathieu Amyot), Samuel (Josianne Milliard) et Alexandre (Marie-Hélène Juneau); ses arrière-petits-enfants : William, Victoria, Bastien, Mathilde, Rosemarie, Mahéva, Rafael, Naomi, Camille, Jordan, Èvelyne, Lena et Justine; son frère : Noël (Micheline Gingras); ses sœurs : Yvette et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier : André, Réal (Yolande Pronovost), Georgette (Jacques Faulkner), Léonidas (Aline Boulianne), Albert (Murielle Jobin) et Roseanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 16h15.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel du 4ème étage de la résidence La Contemporaine ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.