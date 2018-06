GIGNAC, Jocelyn



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, à Lévis, le 9 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jocelyn Gignac, époux de feu madame Denise Sanfaçon, fils de feu Wilfrid Gignac et de feu Dolorès Côté. Il laisse dans le deuil sa fille Claudie; ses fils: Bertrand (Claire Fleury) et Alain; ses petits-enfants: Marie et Émile; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sanfaçon: Micheline, feu Claude (Jocelyne Bilodeau), Diane (André Grégoire), Michel, Pierre, Monique (feu Richard Malouin), Lise, Danielle (Martin Gagnon), Sylvie (Lyndsay Bouliane) et feu Johanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier madame France Lemelin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/accueil). La famille vous accueillera aule samedi 16 juin de 11h à 12h pour y recevoir vos condoléances.