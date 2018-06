PERRON, Claire Grenier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claire Grenier, épouse de feu monsieur Wellie Perron. Née à Courville le 25 octobre 1936, elle était la fille de feu dame Laure Lindsay et de feu monsieur Lauréat Grenier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière de Courville à une date ultérieure. Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Yvan, Lise (Pierre Savard), Gilles (Suzanne Pilot), Linda (Pierre Aubert), Odette (Irwin Berliner); ses petits-enfants: Lucie (Jean-François Fontaine), Mavie, Amélie (Frédéric Mathieu); ses arrière-petits-enfants: Olivier, Xavier, Marc-André, Mélodie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claude (Rachel Bernier), Jean-Baptiste, Gemma (feu Alexandre Isabelle), Jeannine Lachance (feu Georges), Claude Fontaine (feu Françoise); tous les membres de la famille Perron; Marcel Perron et madame Gaétane Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Claire était également la sœur de: Rita (Roger Gagnon), Laurette (André Nolin), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de