VEILLEUX, Gilles



Au C H U - C H U L, le 31 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Veilleux, fils de feu dame Yvonne Desrosiers et de feu monsieur Napoléon Veilleux. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Jeannette Lecours, ses sœurs : Laurette (feu Paul Bernard), feu Fleurette (feu Henri-Georges Massé), feu Lorraine (Claude Gosselin), Rachel, Claudette (Robert Boulet) et Gisèle (feu Jean-Marc Doyon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lecours; son ex-conjointe Lise Dupuis; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du département de la dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.