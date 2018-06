CÔTÉ, Cécile Fradette



À IUCPQ (hôpital Laval), le 31 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée sereinement Madame Cécile Fradette, épouse adorée de feu Monsieur Jean-Paul Côté, policier retraité de la ville de Québec, fille de feu Dame Évelina Corriveau et de feu Monsieur Alfred Fradette. Elle demeurait au Jazz Ste-Foy et auparavant au Manoir Duberger. Elle a vécu 32 ans dans le quartier Les Saules.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints : Laurent (Carole Drolet) et Céline (Jean-Luc Carmichael); ses petits-enfants : Stéphane Blanchet (Caroline Boily), Sylvain Blanchet (Julia Bleau), Alexandre Carmichael (Marie-Ève Alain) et David Carmichael (Lesley-Anne Gonthier). Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Jeannette (feu Paul Rouleau), Liane (feu Gaston Bédard), Louisette (Guy Blanchette), Huguette (Jacques Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Marcel (Marie-Jeanne Lamb), Fernande (feu Marcel Dorval), Edmond (Géraldine Turbide). Sont aussi touchés par ce départ Claire Vaillancourt (David Peterson) ses enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux, nièce, cousins, cousines, amis et amies, tous autant attristés par son décès. Elle est allée rejoindre ses sœurs : feu Laurette (feu Cajetan Chamberland), feu Simone (feu Cécil Péreira), feu Thérèse (feu Andy Mele), feu Gabrielle (Frank Amoretti); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : feu Cécile (feu Frédéric Mc Clish), feu Alfred (feu Alméda Bissonnette), feu Adrien (feu Germaine Labbé), feu Adrienne (feu Ernest Déry), feu Lucie (feu Fernand Bédard), feu Jacques (feu Adrienne Rousseau), feu Jacqueline (feu Jacques Mailly), feu Henri (Maureen Rooney). La famille tient à remercier le personnel infirmier de la résidence Jazz St-Foy pour les soins et l'attention apportée à leur mère au quotidien. La famille tient aussi à remercier le personnel soignant de l'hôpital Laval pour leur dévouement et leur gentillesse grandement apprécié. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :le vendredi 15 juin 2018, de 19 h à 21 h.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles le lundi 18 juin 2018 à 10 h avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital Laval). Des formulaires seront disponibles sur place.