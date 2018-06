LAVOIE, Jeanne Côté



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Jeanne Lavoie, épouse en premières noces de feu monsieur Angela Bérubé et en secondes noces de feu monsieur Jean-Paul Côté, fille de feu Gérard Lavoie et de feu Clara Chénard. Elle a travaillé plusieurs années pour la Maison Simons et demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie pour les condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses filles : Hélène B. (Daniel Robitaille) et Isabelle (Charles Grégoire); ses petits-enfants: Laurence Robitaille (Antoine Lapointe), Anne-Marie et Antoine Côté-Grégoire; ses frères et sœurs : feu Patrice, Maurice (Aline Lamarre), feu Hélène (feu Raymond Proulx), feu Jean-Guy, Thaïs (feu Marcelin Pelletier), Louis (feu Micheline Otis, Hélène Lachance), Elise (Maurice Mathieu), Antoine (Rosanne Laflamme), Anne- Marie (Luc Paquet), Gérard (Claire Simoneau) et Lucie (Marc Doré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Monique, Laurent (Ghislaine St-Jean), Gilles et feu Berthier (Gemma Daigle) ainsi que les membres de la famille Bérubé, ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111, www.pq.poumon.ca La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier / Athos.