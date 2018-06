FRENETTE, Huguette Langlois



À l'hôpital du St-Sacrement, le 30 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Huguette Langlois, épouse de monsieur Doris Frenette et fille de feu monsieur Paul-Émile Langlois et de feu madame Bella Jobin. Elle demeurait à Portneuf. Madame Langlois laisse dans le deuil , outre son époux, ses enfants: Éric (Marie-Hélène Hébert), Nadine (Denis Delisle) et Isabelle (Éric Bussières); ses petits-enfants: Daphnée, Annabelle, Samuel, Alycia, Charles, Mégane, Alexis et Félix; ses sœurs et son frère de la famille Langlois: Gisèle (feu Robert Bouchard), Denise (feu Marcel Carpentier), feu Marc-André, Colette (Raymond Paquin) et Nicole (Gilles Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette: Germaine (feu Gaston Léveillé), Léopold, Françoise (Hervé Defoy), feu Jean- Claude (Denise Marcotte), feu Jean- Pierre, Lisette (Denis Huot), Denise (Ian Rigden), Jacques (Huguette Larocque), André, Louise, Gilles (feu Maryse Mailloux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Langlois ne sera pas exposée.et de là, au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église 1h30 avant la cérémonie sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 www.cancer.ca . Les formulaires seront disponibles à l'église.