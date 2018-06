LAFOND, Yvonne Cloutier



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 5 juin dernier, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée Dame Yvonne Cloutier, épouse de feu Albert Lafond. Elle était la fille de feu Edmond Cloutier et de feu Rosana Falardeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilbert (Marie-Rose), Clément (France), Jean-Paul (Cécile) et Benoît (Sylvie); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ; ses soeurs Fernande et Noëla, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances en:dès 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3).