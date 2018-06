DUGUAY, Harold



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 4 juin 2018 à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur Harold Duguay. Il demeurait à la résidence Les Jardins de la Noblesse de Charlesbourg., la famille recevra les condoléancesà compter de 9h30.et la mise en terre se fera par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses deux fils: Gilles (Josée) et Roger (Geneviève, Jessica); Hélène, Rachel; ses petits-enfants: Daniel, Rébecca, Philippe, Antoine, Angelika, Elle et Milan; son frère Janot (Monique) et ses sœurs Pierrette (feu Jacquelin), Cosette (feu Simon), Louison (Charles-Édouard), Gracia (feu Yvon), feu Gaby (Lise), Irène (Georges) et Liliane (Jean-Pierre) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel des Jardins de la Noblesse pour leur dévouement ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHU de Québec, formulaires disponibles à l'église ou en ligne au www.fondationduchudequebec.ca. La direction des funérailles a été confiée a été confiée aux