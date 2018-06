MORIN, Gisèle Roy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Gisèle Roy, épouse de feu monsieur Claude Morin. Née à Québec, le 20 février 1939, elle était la fille de feu dame Delphine Boivin et de feu monsieur Louis-Charles Roy. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Morin laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Dominique Gagnon), Jacques, Brigite (Robert Nadeau), Marie-Claude (Stephan Bellerose); ses petits-enfants: Christian, Audrey (Daniel Bercier); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Raymonde (feu Georges Keough), Louise (Gilles Renaud), Pierrette, Jacques, Yolande Morin (feu Raymond Rioux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gisèle était également la sœur de Pauline, Charlotte, Rachel, tous décédés. La famille remercie le Dr Todd Éric Goreman de même que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (pavillon Hôtel-Dieu), www.fondationduchudequebec.com, 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de