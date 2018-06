LETARTE, Irène Barbeau



Par un bel après-midi ensoleillé, à l'hôpital Laval (IUCPQ), le 23 mai 2018, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédée notre tendre et douce maman bien-aimée, dame Irène Barbeau, épouse de feu monsieur Roger Letarte. Elle était la fille de feu dame Léontine Lafond et de feu monsieur Hilaire Barbeau. Elle est demeurée pendant 93 ans à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 16 juin 2018 de 10h30 à 12h45.et sera suivi de la mise en crypte à la Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil son fils Jean (feu Marie-Claude Bédard); ses petits-fils Patrick et Benoît (leur mère Denise Maltais (Louis de la Chevrotière)); son arrière-petite-fille Sophia; sa fille Line (André Grondin); ses petits-fils Nicolas (Ines Cardinal) et Jean-François; sa fille Marcelle (Daniel Morency); son petit-fils François (son père Jean-Paul L'Heureux); ses frères et sœurs : feu Léger (feu Gilberte Légaré), feu Robert (feu Jeanne Bergeron), feu Gilbert (Jeannine Verret), feu Yvon (feu Yvette Villeneuve), feu Louisette (feu Roland Gagné), Diane (feu Alexandre Sylvain); sa grande amie Laurette Langlois-Têtu ainsi que plusieurs neveux , nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci particulier à sa nièce Annie Gagné qui lui a rendu de nombreuses visites. Un très grand merci à son gendre André Grondin qui a pris soin d'elle sans relâche avec un grand cœur, générosité et amour. La famille tient à remercier Gino (7e Étage) pour son humanisme, sa compassion et sa grande bonté. Un merci spécial à Isabelle et Johanne pour les bons soins prodigués au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messes. Elle est enfin allée rejoindre son grand amour. Au revoir belle petite maman d'amour. Nous t'aimerons toujours.