DUSSAULT, René



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur René Dussault, époux de dame Gisèle Fortin. Il était le fils de monsieur Louis-Arthur Dussault et de dame Marie-Ange Pépin. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles, 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Qc), G1N 3Y6. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle, ses enfants: Diane (Pierre Milliard), Michel et Lyne; ses petites-filles: Noémie (Jean-Louis) et Stéphanie (Marc); sa sœur Monique; ses belles-sœurs de la famille Fortin: Jeanne-D'Arc (feu Hermas Miller) et Anne-Marie (feu J. Eugène Ouellet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre son frère et ses sœurs. La famille tient à remercier spécialement tout le personnel de l'unité Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.