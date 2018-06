FONTAINE, Donald



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 8 juin 2018, à l'âge de 65 ans et 3 mois, est décédé monsieur Donald Fontaine, fils de feu madame Laura Bibeau et de feu monsieur Lucien Fontaine. Il demeurait à Québec mais originaire de Notre-Dame-des-Laurentides.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Édith (Hervé Pelletier) et Francine (Roland Tremblay; ses frères Jacquelin (Jocelyne Lachance) et feu Richard; son neveu et ses nièces: Benoît Côté, Sabrina Fontaine, Jade Beaudoin et Émilie Fontaine, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Nous aimerions remercier l'équipe du 2e étage du Centre d'hébergement de Limoilou ainsi que le Dr Lise Vézina pour les bons soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.