LABRANCHE, Jeannette Ratté



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2018, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannette Ratté, épouse de feu monsieur Jacques Labranche, fille de feu madame Émelda Asselin et de feu monsieur Napoléon Ratté. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, Jocelyne (Serge Lagacé), Lise (Jean Nolin), Serge (feu Francine Belleau, Sylvie Verret), Guy (Nicole Garneau), Nicole (Michel Boucher), Marlène (Claude Dion), Richard (Lise Brind'Amour); ses petits-enfants: Caroline Chabot (Steve Corriveau), Dave Labranche, Jean-François Nolin, Valérie Chabot, Kevin Labranche (Mélanie Létourneau), Jonathan Nolin (Véronique Gagné), Cynthia Labranche (Raphaël Côté-Frégault), Frédérick Dion (Émilie Moreau), Catherine Labranche (Martin Légaré), Pierre-Olivier Dion (Geneviève Dorval), Maxime Dion (Éloïse Boiteau), Mathieu Dion (Julie-Pier Larouche), Michaël Labranche et Allyson Labranche; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Audrey, William, Jacob, Brittany-Océane, Léa, Ann-Sophie, Éliane, Alexis, Alex, Benjamin, Raphaëlle, Juliette, Axelle, Emma et Évelyne; ses frères et sa soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Alphonse (feu Thérèse Lavoie), feu Roland (feu Marthe Labranche), feu Henri (Yvette St-Aubin), feu Léopold (Noëlla Turgeon), feu Thérèse (feu Paul Sanfaçon), feu Gérard (feu Madeleine Dulac), feu Adélard (Colette Drolet), Roméo (Violette Robert), Raymond (Doris Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labranche: feu Abel (Françoise Pichette), feu Marthe (feu Roland Ratté), feu Charlotte (feu Léandre Valin), feu Françoise, feu Marguerite (Bertrand Cassista), feu Suzanne (Conrad Savard), Marie-Claire (John Robitaille), Monique (feu Jean-Yves Labrie), Denise Montmigny (feu Jean Emond), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.