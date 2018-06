CÔTÉ, Marie-Paule Audet



À l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 24 mai 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Marie-Paule Audet, épouse de feu monsieur Adrien Côté. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h30 à 15h. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Lauraine (Pierre Dumaine), Sylvie (feu Joachim Fortin)(Jean-Rock Desrosiers), Raynald (Véronique Paré) et elle était la mère de feu Louise; ses petits-enfants: Simon Côté Bouchard (Alice Vanasse), Julien Côté Bouchard (Julie Bouchard) ainsi que leur père Daniel Bouchard, François Côté Fortin, Josianne Brousseau (Patrick Kashala), Olivier Côté Brousseau et leur père Réjean Brousseau, Camille et Olivier St-Onge; ses arrière-petits-enfants: Félix, Léa, Anaïs et Mathis; ses belles-sœurs : feu Paul-Henri Audet (Louisette Tremblay), feu Lucien Audet (Lucille Fillion), Madeleine Côté (feu Rémi Côté), Liliane Côté (feu Lauréat Lessard). Elle était la sœur et belle-sœur de feu Thérèse Audet (feu Albert Brière), feu Lucie Audet (feu Ovila Rodgers), feu Jacqueline Audet (feu Émile Morency), feu Magella Audet (feu Gertrude Rodgers), feu Roger Audet (feu Marie Fortin), feu Lucien Côté (feu Jacqueline Martel), feu Émilien Côté (feu Antoinette Côté), feu Janine Côté (feu Roger Cassista), feu Pauline Côté (feu René Dupont), feu Aline Côté (feu Léonard Tremblay), feu Jeanne Côté (feu Ulysse Tremblay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement les ambulanciers Moncef et Martin des Ambulances Côte-de-Beaupré ainsi que le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11