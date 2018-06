GROS-LOUIS, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 avril 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Gros-Louis, époux de feu dame Jeannine Jean, fils de feu dame Anna-Marie Allard et de feu monsieur Wellie Gros-Louis. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 15 juin de 19h à 22h etde 12h30 à 14h45 et seraLes cendres seront déposées au columbarium de Wendake sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse: Jeannine Jean; ses enfants: Yves (Claire Noel de Tilly), Claire (Réal Picard), Bernard (Pascale Roger), Réjean, Esther et Sylvain (Chantal Pageau); ses petits-enfants: Jean, Charles, Samuel (Vanessa), Timothé, Justine, Martin, Mathieu (Julie), Mikaël Marysia (Étienne), Frédérique (Senny); ses arrière-petits-enfants: Émile, Robin, Mathis, Éliane, Raphaelle, Alexia, Justine et Zoé Madena; ses frères et sœurs: feu Noëlla (feu Jean-Paul Lefebvre), Thérèse (feu Marcel Asselin), feu Jean-Paul (Gabrielle Morneau), Gaston (feu Gaétane Bédard), Rolland (Claire Rochette), Maurice (Huguette Cardinal), Robert (Céline Allard), Denise (Raymond Duchesne), feu Charlotte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jean: feu Marthe (feu Jean-Marie Pleau), feu Marcel (feu Ghislaine Benoît), feu Pierrette (feu Raymond Renaud), feu Marguerite (feu Georges-Henri Légaré), feu Éva (feu Paul Gagnon), feu Charlotte (feu Raymond Verret), Bernadette (feu Bruno Gagnon), feu Suzanne (feu Raymond D'Astous), feu Lucille (feu Dollard Lessard), feu Jeannette (feu André Falardeau), Monique (feu Mario Marcon) et Céline (Guy Thomassin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.