ROUSSEL, Benoît



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, Québec, le 5 juin 2018, à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Benoît Roussel, époux de dame Lisette Tremblay. Né à St-Éloi, le 21 mars 1934, il était le fils de feu dame Jeanne Thériault et de feu monsieur Apollinaire Roussel. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 13 h.Outre son épouse Lisette, monsieur laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Jean Paradis), Louise, Benoît Jr.; ses petites-filles adorées: Florence Paradis (Maxime Drolet), Juliette Paradis; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (Stanislas Roy), Clémence (Yvon Ladrie), Aline (feu Jean-Paul Côté), Denise (Jean-Marc D'Amours), Bernardin (Denise Caron), Jeannine Côté (feu Roméo), Pierrette April (feu Nicol), Marie Tremblay (feu Sarto); de la famille Tremblay : Jeannine (feu Marcel Potvin), Paul (Jacqueline Benoît), Richard (Diane Cormier), Germain (Nicole Sarault), Claudette Benoît (feu Jean-Noël), Diane Frenette (feu Walter), Lise Caron (feu Rosaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Benoît était également le frère de Lucille (Julien Boucher), Paul-Émile (Marguerite Clermont), Raymond (Claire Bergeron), Charles-Auguste (Géralda Thériault), Réginald, Roger (Madeleine Ouellet), Marthe (Henri Côté), Joseph-Émile (Aline Rouleau), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du C.H. St-Jean-Eudes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean-Eudes, www.chsje.qc.ca, 418-627-1124 poste 1228. Les funérailles sont sous la direction de