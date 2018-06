FOURNIER, Alphonse



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 31 mai 2018, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédé monsieur Alphonse Fournier, conjoint de madame Thérèse Caron. Il demeurait à Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Thérèse Caron, ses enfants: Nicole (feu Jean-Claude Béliveau), Micheline, Jean-Claude, Rémi (Suzie Théberge); ses petits-enfants: Nancy, Sylvie, Pascal, feu Julie, Eric et Jessye, ses arrière-petits-enfants et arrière arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Yvonne, feu Adéline (feu Joseph Morency), feu Eugène, feu Simone, feu Léopold (Eliane Bouffard) et feu Ernest (Ernestine Boutin). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur, 4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la