SMITH, Ghislaine



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mai 2018, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Ghislaine Smith. Elle était la fille de feu madame Lucienne Archer et de feu monsieur Roger Smith. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 15 juin 2018, de 18h à 21h etde 8h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Robert, feu Denis, Gaétan (France Tremblay), Mario, Richard (Lise Bédard), Éric (feu Suzanne Vaillancourt) et Claude (feu Diane Laflamme), ainsi que leur père André Boissonneaux ; ses petits-enfants : Patrick, Tanya, Simon et Laurie ; ses arrière-petits-enfants : Luka, Maïka et Liana; ses frères et sœurs : Clara (Roger Desjardins), Yolande (feu Gérard Langlois), feu Gérald (feu Micheline Blondeau) et Gladys (feu Serge Gardere); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Noëlla et Renaud Chouinard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Site web : paralysiecerebrale.com. Téléphone : 1-800-311-3770.