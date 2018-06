TRUDEL, Donald



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 9 juin 2018, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Donald Trudel, époux de madame Huguette Desbecquets, fils de feu madame Laurette Dufour et de feu monsieur Francois- Xavier Trudel. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse Huguette, son fils Gaétan (Sylvie Falardeau); ses frères et sœurs: Marcel (Gisèle Bernier), Émilienne (feu Gerry Lefrançois), feu Jacqueline (feu Gaston Brochu), feu Yolande, Jean-Yves, Jean-Marc, Ginette (Denis Beaulieu), Réjean (Jocelyne Arseneault), Nicole (feu Jacques Cormier), Louise (Gaston Fradette), ainsi que Rachel Pellerin et feu Ginette Parent. Il laisse également dans le deuil son filleul Eric Trudel; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Desbecquets: feu Charles-Maurice (feu Thérèse Villeneuve), Irène (Lucien Lapointe), Marcelle (André Dupuis), Thérèse (Vincent Laflamme), Gisèle (Léandre Mercier), feu Denise (Michel Pellerin), feu Yvon (Lise Harvey), Jacqueline (feu Gilles Fortin), Loraine (Gilles Martel), feu Gilles (Jeannine Girard), Céline (Raymond Desnoyers); ainsi que plusieurs neveux et nièces des deux familles. Merci au Dr Paradis et Eve du CLSC de l'hôpital St-François d'Assise et le 7B. Merci également à Mme Lucie Vaillant du CLSC de Limoilou.