CARON, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 7 juin 2018 est décédé à l'âge de 75 ans et 9 mois, monsieur Gaston Caron, époux de dame Céline Gagnon. Il était le fils de feu Alfred Caron et de feu Léa Fortin. Il demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 15 juin de 19 h à 21 h et samedi, jour de la liturgie, de 9 h à 10 h 55.et de là au columbarium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Céline; ses enfants: Sylvain (Pascale Ouellet), Linda (Guy Guérette); ses petits-enfants: Lisa-Marie (Frédéric Ouellet), Keven, Jean-Philippe, Samuel; son arrière-petite-fille Ema-Rose. Il était le frère et le beau-frère de: feu Roland (Marie-Claire Roy), feu Maurice (feu Aline Lapointe), Thérèse (feu Antonio Pelletier), Cyrille (Denise Charrois), Laurent (feu Ginette Rouleau), Yolande (Réal Barbeau), Aline (Jacques Bélanger), Marielle (Réal Garon), Luc-Aimé (Lise Bourgelas), Doris (Marcel Laurendeau), Céline (Jean-Claude Pelletier), Donald (Danielle Anctil), feu Gérald; et de la famille Gagnon: feu Hervé, Gisèle (feu Jean-Guy Morin), feu Berthe (feu Claude Morin), feu Norma, Normand ((feu Lucille Gagné),(Pierrette Chouinard)) et Robert. Sont aussi affectés par son départ son filleul Martin Gagnon, sa filleule Marie-Pierre Caron, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille remercient le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour leur support, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. (Des formulaires seront disponibles au salon). La direction funéraire a été confiée à la